Ayşegül Yüksel: Erdal Beşikçioğlu, halkın bağrına bastığı bir sanatçı olarak siyasette de desteklenmesini sevinçle karşılamalı

Beşikçioğlu’nun belediye başkanlığına yaraşan bir özelliği, sanat yaşamının başından bu yana yalnız oyunculuk değil, oyun yönetmenliği, tiyatro yöneticiliği ve tiyatro kurma alanlarında da yoğun deneyim sahibi olmasıdır. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’ndayken müdür yardımcılığı/genel sanat yönetmenliği de yapmış, Ankara’ya geldikten sonra Cermodern’de bağımsız oyunlar sahnelemiş, bir dönem Tunalı Hilmi Caddesi’ndeki bir mekânda tiyatro yapmış, daha sonra Ankara ve İstanbul’da Tatbikat Sahnesi adında iki özel sahne kurmuş olan sanatçı bu tiyatrolarda yıllardır oyun üretmektedir. Çoğunlukla Türkçe olarak ilk kez sahneye çıkardığı yabancı oyunları yenilikçi bir anlayışla sunmayı ilke edinen Beşikçioğlu’nun yönetmenlik başarılarını taçlandıran yapımlar arasında 2015’te yönettiği Ankara yapımı “Woyzeck Masalı” müzikali ve 2021’de sahnelediği İstanbul yapımı “Küvetteki Gelinler” yer almaktadır. Beşikçioğlu, belediye başkanlığı görevini yaptığı bugünlerde, Tatbikat Sahnesi’ndeki “Acting” adlı oyunda bir oyuncu-yönetmeni canlandırıyor. Sanatçı, daha çok belediye başkanı olarak yapacağı çalışmalarla anılmak istiyor. Düşünceleri, Etimesgut ilçesinde kreş sayısını artırma, kadınların toplumsal yaşama daha çok katılmalarını sağlama, sınavlara çalışan gençler için kütüphaneler kurma, kent merkezine gidip gelmede yaşanan ulaşım sorunlarını çözme yönünde yoğunlaşıyor.

Yolunuz açık olsun sayın başkan. Hem sanatta hem siyasette…

Ayşegül Yüksel’in yazısı