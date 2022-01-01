Ayşe Özek Karasu: Pandemiyle üçüncü yıla girerken bir de taze epidemimiz oldu

Kovid-19 pandemisiyle üçüncü yıla girerken bir de taze epidemimiz oldu; yerkürenin kuzeyinden güneyine en az üç kıtaya yayılan yeni bir kuş gribi salgını. Şimdilik herhangi bir otorite tarafından kıtalar arası salgın ilan edilmiş değil ama bir alt türü olan H5N1 virüsünün Rusya’da insana bulaştığı vakalar tespit edildi.

Haberlerde izini sürünce salgın kendini belli ediyor.

İsrail’de 5 bin 200 turna kuş gribinden öldü, 500 bin tavuk itlaf edildi. Ülke tarihindeki en büyük doğal hayat felaketi olduğu söyleniyor; 30 ton kadar karkas toplamışlar…

Dpa’nın haberine göre Avrupa’da bugüne kadar görülmemiş boyutta bir kuş gribi salgını yaşanıyor…

Ayşe Özek Karasu’nun yazısı