Ayşe Özek Karasu: Orban köşeye sıkıştı

Özellikle Brüksel’in bakış açısıyla Orban köşeye sıkışmış durumda. Seçim yatırımlarına aşırı para harcandı, ülkenin para birimi forint değer kaybetmeye başladı, enflasyon da yüzde 12’yi buldu. AB ortalamasının üstüne çıkan bu enflasyon oranıyla Macaristan ekonomisi kırılgan hale geldi. Ayrıca otokratik tarzı nedeniyle Orban AB içinde iyice izole olmuş durumda.

AB dahilindeki siyasi gözlemcilere göre pandemiyi takiben Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte savurgan popülizm sınıra dayandı. Orbanve meclisteki üçte iki çoğunluğu artık kemer sıkmak zorunda olduğu için reform adı altında vergi artışlarına sıra geldi.

Avrupa Birliği’nin antidemokratik uygulamalar nedeniyle Macaristan’ın payına düşen korona yardımını askıya alması durumu iyice ağırlaştırdı. Ülkede seçimlerin serbest yapıldığına dair kimsenin kuşkusu yok, ancak adil olmadığı yönünde çokça eleştiri var. Orban’ın çevresinde oluşturduğu oligarşi ağı, kamu ihalelerinin bu kesime akması ve medyadaki sermaye gücünün ele geçirilmesi; devlette bütün kilit noktaların, yargıdan taşradaki en küçük kamu birimlerine kadar bütün postlara Fidesz üyelerinin yerleştirilmiş olması başlıca eleştiri noktaları.

Ayşe Özek Karasu’nun yazısı