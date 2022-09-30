Ayşe Özek Karasu: Bakanlık dört dakikalık duş için ‘Banyoya kum saati koyun’ demeseydi

Enerji Bakanlığı “Aklınla Verimli Yaşa” başlığıyla enerjiden tasarruf kitapçığı yayınladı. İçerik, dört dakikalık duştan, düdüklü tencerede yemek pişirme ve ön yıkamasız çamaşır gününe bilinen önlemlerle bezeli, yeni bir keşif yok. Fakat şüpheci, alaycı ve lafı-nasıl-da-gediğine-oturttum tayfası aport vaziyete geçti. Kısa mesafeleri yürümek, alt katlara asansör yerine merdivenle çıkmak gibi önlemleri “şaka değil” gibi nidalarla “ilginç” bulan bazı sitelerdeki bedensel, zihinsel ve bilişsel kapasiteyi de ben ilginç buldum.

Sosyal medyada tedbirleri emir telakki edenler, hatta dikta havası sezenler oldu. “Tavsiye niteliğindeki kısıtlamaların iklim değişikliği yasası çerçevesinde baskıcı bir yöntemle zorla dayatılacağını” söyleyenler çıktı.

Nasıl yani? Börek piştikten sonra ortama ısı yaymak üzere kapak açık bırakılmış mı diye fırın kontrolörleri denetime mi gelecek?

Veya kum saati zaptiyeleri mi basacak duşakabinleri?

Aslında bakanlık dört dakikalık duş için “banyoya kum saati koyun” demese daha iyiydi. Çamaşır kurutma makinesi kullanmamayı “taş devri” sayan, çamaşır makinesinde kısa programı derede çamaşır yıkamakla bir tutanlara çanak tutmanın alemi yoktu.

Ayşe Özek Karasu’nun yazısı