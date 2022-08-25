AYM, üç Gezi tutuklusunun başvurusunu ‘kabul edilemez’ buldu

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi tutukluları Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman ve Can Atalay’ın başvurusunu ‘kabul edilemez’ buldu.

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Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Kavala, bugün (26 Ağustos 2022) itibariyle 1760 gündür hapiste.

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin 25 Nisan’da verdiği hapis cezaları avukatlar tarafından ‘tutukluluğun hukuka aykırı’ olduğu belirtilerek, Yüksek Mahkeme’ye taşınmıştı.

BirGün’den Kayhan Ayhan’ın aktardığına göre 18 Ağustos’ta başvuruyu görüşen AYM, kararını açıkladı. Yüksek Mahkeme, üç tutuklunun kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, hükümle birlikte verilen tutuklama kararı yönünden ifade özgürlüğünün, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ve örgütlenme özgürlüğünün ihlalini ‘kabul edilemez’ buldu.

AYM’nin gerekçesi ise başvuru nedenlerinin ‘açıkça dayanaktan yoksun’ bulması oldu. Kararın altında imzası olan AYM üyesi hâkimlerin ise o dönemde İstanbul başsavcısı olan İrfan Fidan ve Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı’ndan gelen Selahaddin Menteş olması dikkat çekti.

Tutukluların avukatlarından Evren İşler, ‘kabul edilmezlik’ kararının iki hâkim tarafından verildiğini söyleyerek şunları dedi: “Hükümle birlikte tutuklama kararı verilince bu tutuklama kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapmıştık. Bu kararın asıl sıkıntılı hali şu; kabul edilemezlik kararı iki hâkim tarafından veriliyor. Esasa dahi girmeden hızlıca dosyanın üzerini kapattılar. Hiçbir hukuki gerekçe yok. Kararın altında İrfan Fidan imzası var. İrfan Fidan bu soruşturmanın yapıldığı tarihte İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’ydı. Kendi yaptığı soruşturmadaki hukuka aykırılıkların üzerini kapama çabası. Dolayısıyla bu kararın İrfan Fidan tarafından verilmiş olması bile başlı başına bir sorun ve hukuka aykırı.

Siyasetin yargıya etkisinin nelere yol açtığını bir kere daha gösteren bir karar. Diğer üye hâkim de Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı’ndan AYM’ye görevlendirilmiş. Bu iki kişinin imzasıyla dosyanın AYM önünde incelenmesi engellenmiş durumda bu kararla. Hem kararın kendisi hukuka aykırı hem kararı veren insanların kürsü hâkimliğinden insan hakları hâkimliğinden gelmemeleri bürokrasiden gelmelerinin de etkisiyle zaten buz gibi siyasi cezalı olan bu davanın yeni bir siyasi dönemeçten geçtiğini gösteriyor.

100’üncü günde 100 soru tutuklu arkadaşlarımız sormuştu. Bunlardan bir tanesinde Can demişti ki ‘Anayasa Mahkemesi kapısına kilit mi vuracak yoksa ihlali tespit mi edecek?’ Bu kararlar Anayasa Mahkemesi kapısına kilit vurdu.”

İşler, dosyayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyacaklarını da ekledi.