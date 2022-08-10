AYM, ilan ve reklam kesme cezaları için ihlal kararı verdi, Meclis’ten ‘yeni düzenleme’ istedi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Basın İlan Kurumu’nun (BİK) Cumhuriyet, Evrensel, Sözcü ve Birgün gazetelerine kestiği cezaların ‘basın ve ifade özgürlüğünün ihlali’ olduğuna hükmetti.

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Her dört gazete de BİK’in birden çok kez verdiği ilan kesme cezasını AYM’ye taşımıştı. Gazeteler, cezaların ‘ifade ve basın özgürlüğünün ihlali’ olduğunu savunmuştu.

AYM de bu doğrultuda verdiği kararda şunları kaydetti: “Kuruma verilen yetkinin basının etik değerlerini düzenleme amacından öteye giderek artık kimi basın mensupları açısından caydırıcı etki yaratabilecek bir cezalandırma aracına dönüştüğü ve bu durumun sistematik bir soruna neden olduğu gözlemlenmiştir.”

Değişiklik önerisi

İhlallerin yapısal sorundan kaynaklanması nedeniyle ‘pilot karar’ usulünün uygulanmasına karar veren AYM, çözüm için Meclis’te bu konuda düzenleme yapılmasını önerdi. BİK’in gazetelere ceza verirken uyguladığı yasada kriterlerin belirsiz olduğu da vurgulandı.

Kararda, “Bu nedenle ifade ve basın özgürlüklerini sınırlandıran bir kuralın keyfi ve orantısız müdahalelere karşı ilk olarak yargılama hukukunun usule ilişkin güvencelerini barındırması gerekir” dendi.

Kanun’un 49’uncu maddesindeki kuralın kapsamı ve sınırlarının belli olmaması nedeniyle BİK’in yetkisinin sınırlarının öngörülmez biçimde geniş tutulduğuna da dikkat çekildi.