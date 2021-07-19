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Yaramazlara biraz batar!

Aylardır bir adamın alıkoyduğu kadın tuvaletlere bıraktığı notlar sayesinde kurtuldu

ABD’de aylardır bir adam tarafından alıkonarak şiddete maruz kalan kadın, tuvaletlere bıraktığı notlar sayesinde bulunarak kurtarıldı.

İlk not Walmart’ın tuvaletinde bulundu. Fotoğraf: Facebook

Pennsylvania eyaletinde yaşanan olayda polis dosyasında yer alan bilgiye göre, ilk not Carnegie bölgesindeki market zinciri Walmart’a ait bir mağazada 8 Temmuz günü bulundu. Kadın, rızası dışında alıkonduğunu fiziksel ve cinsel şiddete maruz kaldığını anlatarak notu bulanların polisi aramasını istiyordu. Ayrıca adresi ve adamın bıçaklı olduğu uyarısını da yazmıştı.


Kadın, “Eğer bulunamazsan aileme onları sevdiğimi söyleyin” ifadelerini kullanmıştı.

Polis söz konusu adrese gittiğinde kapıyı açan olmadı. Yetkililer, telefonla da ulaşmayı denedi ancak telefonu açan adam kadının New York’ta tatilde olduğunu öne sürdü.

İki gün sonra ilk notun bulunduğu yere yaklaşık 100 kilomete uzaklıktaki Fallingwater isimli müzenin kadınlar tuvaletide bir başka not bulundu.

1 Mayıs’tan bu yana alıkonduğunu anlatan kadın tatilde olmadığını yazmıştı. Polisin kapıya geldiğini duyduğunu belirten kadın kendisine uygulanan şiddetin sona ermediğini belirtip, “Lütfen vazgeçmeyin” diyerek yardım çağrsını yinelemişti.

İkinci not sonrası yetkililer adrese SWAT ekibi gönderdi. Kadın kurtarılırken notlarında tarif ettiği adam tutuklandı.

Kadının kimliği gizli tutulurken 38 yaşındaki Corey Brewer’ın cinsel saldırı, zorla alıkoyma gibi birden çok suçlamayla mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

Kadın polise, Brewer’ın kendisini rızası dışında tuttuğunu ve kaçmaya kalkarsa onu ve ailesini öldürmekle tehdit ettiğini anlattı. Adamın eski sevgilisi olduğunu belirten kadın geçmişte koruma kararı da aldırdığını ifade etti.

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