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Yaramazlara biraz batar!

Aydın’da mazgalda mahsur kalan yavru kedi 10 gündür kurtarılamadı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, yağmur suyu mazgalında mahsur kalan yavru kedi, 10 gündür kurtarılamadı. Derinlerdeki kediyi kurtarmak mümkün olmayınca yol iki gün boyunca trafiğe kapatıldı, sökülen mazgal açık bırakıldı ve kedinin kendiliğinden çıkması bekleniyor.

Kemer Mahallesi Ayko mevkisinde, 17 Ağustos’ta, bölge halkı, yağmur suyu mazgalının altından kedi sesi geldiğini duydu. Kediyi kurtarmaya çalışanların, mama ve su verip üç gün uğraşmasına rağmen kedi bulunduğu yerden çıkmadı. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekipleri mazgalı kesip yerinden sökerek kediyi kurtarmak istedi, ancak başarılı olunamadı. Yolun iki gün boyunca trafiğe kapatılıp, sökülen mazgallar açık bırakılarak kedinin kendiliğinden çıkmasının beklenmesi kararlaştırıldı.


DHA’ya konuşan Aydın Hayvan Hakları Eğitim Hareketi Derneği Başkanı Jale Koç, şunları söyledi: “10 gündür de burada yavru kedinin kurtarılması için bekliyoruz. Bir an önce kurtarıp, sağlık kontrolü için kliniğe götürmek istedik fakat yavruya ulaşamadık. İtfaiye ekipleri de ulaşamadı yavru kediye. Mazgallar açıldı, şu an kalabalık, ses ve gürültü olduğu için yavru korkup saklanmış. İki gün mazgalların açık kalmasını istedik etrafı da şerit çekilecek. Mazgala kapan da koyacağız. İnşallah yavru kedimizi sağ salim yakalayacağız.”

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