Aydın’da 1484 internet sitesine erişim engeli

Aydın’da, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 1484 internet sitesi erişime kapatıldı.

Fotoğraf: AA (arşiv)

AA’nın haberine göre, Aydın Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

Açıklamaya göre ‘yasa dışı bahis’ içerikli suç teşkil eden ve herhangi bir özel ağ kullanmadan herkesin erişebileceği şekilde yurt dışı kaynaklı yayın yapan 980, ‘oltalama yoluyla dolandırıcılık’ içerikli yayın yapan 68, ‘kimlik hırsızlığına yönelik zararlı yazılım ve uygulama’ içeren 14, ‘fuhuş ve müstehcenlik’ içeren 422 URL tespit edildi.

Söz konusu internet siteleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca alınan idari tedbir kararı gereği erişime kapatıldı.