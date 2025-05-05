Ay'da eseri bulunan ilk sanatçı Paul Van Hoeydonck hayatını kaybetti

Ay’da eseri bulunan ilk sanatçı Paul Van Hoeydonck, 99 yaşında hayatını kaybetti.

Düşmüş Astronot eseri (solda), Paul Van Hoeydonck(sağda) Fotoğraf: NASA, Wikipedia Commons

Euronews‘ün haberine göre sanatçının ölümünü ailesi cumartesi Facebook’tan duyurdu.

Van Hoeydonck, 1971’de ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki uzayı keşfetme yarışında 8,5 santimetrelik alüminyum bir heykel yapmıştı. Söz konusu eser ölen astronotların anısına Ay’a yerleştirilmişti.

Eserin üzerinde sekiz Amerikalı astronot ve altı Sovyet kozmonotun ismi var.

Ay’ın yüzeyindeki aşırı sıcaklığa dayanıklı ‘Fallen Astronaut (Düşmüş Astronot)’ adlı eser halen dünyanın uydusunda.

Fallen Astronaut. Fotoğraf: NASA

Heykel uzun yıllar Ay’daki ilk ve tek sanat eseriydi.

Geçen şubatta Amerikalı sanatçı Jeff Koons’un da 125 mini heykeli Ay’a gönderildi.