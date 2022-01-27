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Yaramazlara biraz batar!

Ayçiçek yağı üreticisi: Yüksek fiyat zamanla normal hale gelecek

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, maliyetlerden dert yanarak tüketicinin indirim beklememesi gerektiğini söyledi.

ANKA’ya konuşan Kırbiş, dünyada ayçiçeği fiyatlarında yükseliş görüldüğünü, bununla birlikte döviz kurunun da yüksek fiyatları tetiklediğini belirterek ambalaj maliyetinin 5 liradan 15 liraya çıktığını, bunun da fiyatı etkilediğini ifade etti.


Geçtiğimiz günlerde ayçiçek ve yağ fiyatlarında ‘gevşeme’ olduğunu aktaran birlik başkanı, tüketicinin fiyatların düşük olması yönünde bir beklenti içinde olduğunu kaydetti.

Kırbiç, bu beklentiye karşın dünya piyasasında yaşanan artışa bağlı fiyatlandırma yaşandığını vurgulayarak şunları söyledi: “Tüketicinin beklentisi fiyatın düşük olması yönündedir. Bu reel bir gerçek. Ayçiçek üreticisinin de ayçiçek fiyatının yüksek olma beklentisi vardır. Dünyada şu anda gıda enflasyonu yaşanmakta. Sadece ülkemizde değil bu, tüm gıda ürünlerinde başka emtialarda ciddi fiyat artışı var. Bir yılda emtia ürünlerinde yüzde 100’ün üzerinde artış olan ürünler var. İnsanların gelirlerinde artışlar olduğunda zamanla bu seviyeler insanlara normal hale gelecektir.”

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