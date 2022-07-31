Ayçiçek tarlasında 208 bin kök Hint keneviri bulundu

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde ayçiçeği tarlasında 208 bin kök Hint keneviri bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Nadırlı köyünde H.K.’ya ayçiçeği ekili 19 dönüm tarlada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgede dronla çalışma yapan ekipler, tarlanın ortasında binlerce kök Hint keneviri olduğunu belirledi.
Kenevirler jandarma ekiplerince toplandıkları noktalarda yakılarak imha edildi.
Tarla sahibi H.K, ifadesi alınması için İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.