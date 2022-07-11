Ayçiçeğinde ‘Edirne kırmızısı’

Trakya Üniversitesi’ndeki (TÜ) Dünya Ayçiçeği Koleksiyonu Bahçesi’nde ‘Edirne kırmızısı’ ayçiçekleri çiçek açtı.

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TÜ Bilimsel Araştırma Projesi ve TÜBİTAK işbirliğinde iki yıl önce oluşturulan bahçede dünyadaki 60 ana ayçiçeği türü ve süs ayçiçekleri bulunuyor.

Üniversitenin Balkan Yerleşkesi’ndeki bahçede birbirinden farklı çeşit ve yapıdaki ayçiçekleri çiçek açtı. Sarı tonların hakim olduğu bahçede ‘süs ayçiçeği’ türündeki kırmızı ayçiçekleri bahçeye ayrı bir güzellik katıyor.

TÜ Bitki Islahı Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, “Burası bilimsel çalışmalar için cazip bir yer” dedi ve bahçenin aynı zamanda görenlerin içini açtığını dile getirdi.

Kırmızı ayçiçeklerinin farklı bir güzellik oluşturduğunu anlatan Kaya şöyle devam etti: “Ayçiçeği normalde yağlık ve çerezlik bir bitki. Ama ayçiçeğinin dünyada en önemli büyük pazarlarından bir tanesi de süs bitkisi olması. Biz de bahçemizi değişik renklerle süslemek istedik. Bunlardan en çok Edirne kırmızısı renginde olan kırmızı ayçiçekleri ilgi çekiyor.

’15-20 gün rengini muhafaza ediyor’

Edirne kırmızısı, bilimsel olarak kanıtlanmış ve tarihte yerini almış. Edirne’ye özgü bir ayçiçeği olmalı bu. Kırmızı ayçiçeğini özellikle bahçemize diktik. Diğer ayçiçekleri bir hafta çiçek açarken kırmızı ayçiçeği 15-20 gündür kırmızılığını muhafaza ediyor. Amacımız ayçiçeğinin süs bitkisi de olarak şehrimizde ve ülkemizde yerini alması.”