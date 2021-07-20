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Yaramazlara biraz batar!

Ayça Söylemez: ‘Hayalet’ olarak yaşıyorlar; hiç kimsenin kendi iradesiyle seçmeyeceği bir hayat

Göç Araştırmaları Derneği’nin (GAR) Mart-Aralık 2020 döneminde İstanbul’un çeşitli ilçelerinde yürüttüğü araştırma projesi kapsamında hazırladığı “İstanbul’un Hayaletleri: Güvencesizliğin Kıyısında Afganlar” raporunda, Afganların İstanbul’a gelişlerini ve buradaki hayatlarını anlatıyor.

(…)Ve tabii durumdan en kötü etkilenenler yine kadınlar. Fatima hamile kaldığında sorunları katmerleniyor: “Sigortamız yok, devlet hastaneleri bizi kabul etmiyor. Hamile olduğumu öğrenince muayene olmak için özel hastaneye gittim, 600 lira ödedik. Ondan sonra hiç doktora gidemedim. Doğum yapmanın 5 bin lira tuttuğunu duydum, nasıl öderiz bilmiyorum, çok endişeliyim.”


Tam da raporda tanımlandığı gibi, “hayalet” olarak yaşıyorlar. Hiç kimsenin kendi iradesiyle seçmeyeceği bir hayat.

Ayça Söylemez’in yazısı

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