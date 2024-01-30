Ayça Söylemez: 15 yıl sonra ‘pardon’

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Namet Çetinkaya’nın başvurusuna dair kararını geçen hafta açıkladı, “adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine” hükmetti.

15 yıl sonra…

Namet Çetinkaya kim?

Batman’da demirci ustası. İnşaatta çalışıyordu.

O zaman 19 yaşındaydı. İş kazası geçirince patronu izin verdi, biraz erken çıktı. Evinin sokağında eyleme denk geldi. Sokakta ateş yakılmış, polis hazırlanmış. Aldırış etmiyor çünkü evinin sokağında, birkaç adım sonra evde olacak, neden etsin?

Etmeliymiş: Gözaltına alınıyor. Polis tutanağına göre, molotof atmış. Giysilerine de el konuyor, uçucu-yanıcı madde artığının olup olmadığının araştırılması için laboratuvara gönderiliyor.

2 Aralık 2009’da tutuklandı ve yargılandığı Diyarbakır Özel Yetkili 6. Ağır Ceza Mahkemesince suçlu bulundu. (Hayır, giysilerinde hiçbir delil bulunamamıştı. Dava boyunca da polis tutanağındna başka ‘delil’ yoktu zaten.)

“Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçlamasından 6 yıl 3 ay, yasadışı tehlikeli madde kullanımından da 4 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Yıllarca hapishanede kaldı.

Tutuklandıktan 15 yıl sonra, haksızlığa uğradığı mahkeme kararıyla tescillendi.

AİHM aracılığıyla kendisine “pardon” denecek. Yani, Türkiye, Çetinkaya’ya, 7 bin 800 Euro manevi tazminat ile 3 bin Euro mahkeme masrafı ödeyecek.

Ayça Söylemez’in yazısı