Ayça Söylemez: 10 Ekim davasında IŞİD hücrelerinin adı geçmiyor

Yargıtay, 10 Ekim katliamı davasıyla ilgili verilen mahkeme kararını onadı.

Şartlı salıverme hükümleri uygulanırsa faillerin bir kısmı çok yakında serbest kalacak. Ama zaten, esas failler davaya hiçbir zaman dahil edilmemişti.

103 kişiyi kaybettiğimiz katliamın davası, Yargıtay’ın bu kararıyla, birkaç örgüt üyesine verilen cezalarla sona ermiş oldu.

Yargıtay’ın kararında, katliama cevaz veren kamu görevlilerinin de Antep ve Adıyaman’daki IŞİD hücrelerinin de adı geçmiyor.

Örneğin, Adıyaman’daki Dokumacılar grubu lideri Mustafa Dokumacı’nın ve Dokumacılar grubunun adı, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararında yok.

Kim bu Dokumacılar? IŞİD’in Türkiye’deki en büyük hücrelerinden. Aynı zamanda, Suruç’taki intihar saldırısını yapan Şeyh Abdurrahman Alagöz ile Ankara Garı’ndaki saldırıyı düzenleyen kardeşi Yunus Emre Alagöz’ü örgütleyen grup.

Yargıtay’ın kararında adları atfen bile yazılmamış.

Ayça Söylemez’in yazısı