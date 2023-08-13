Ayasofya’da yaşamını sürdüren ‘Gli‘ isimli kedinin hayatını kaybetmesinden sonra yerine ‘Kılıç’ isimli başka bir kedi getirilmişti. Kılıç da kayıplara karışınca onun yerine torunu olduğu belirtilen ‘Seymen’ getirildi.

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Ayasofya’nın meşhur kedisi Gli, Kasım 2020’de hayatını kaybetmiş; Gli’nin hayatını kaybetmesi gündem olmuştu. Sonrasında yerine getirilen ‘Kılıç’ isimli kediyse kayıplara karışmıştı.

Kılıç kaybolunca onun yerine ‘uzun tüylü kedilerin atası’ kabul edilen Ankara kedisi türü ‘Seymen’ getirildi. Seymen, Kılıç’ın torunu.