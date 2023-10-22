Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Ayak İşleri’ dizisi film oluyor

Caner Özyurtlu ve Volkan Öge’nin kaleme aldığı komedi dizisi ‘Ayak İşleri’ film oluyor.

Zengin bir ‘iş adamının’ ufak tefek ayak işleri için görevlendirdiği Vedat-Evren ikilisinin başından geçen maceraları anlatan ‘Ayak İşleri’, gerek oyuncu karakterleriyle, gerek replikleriyle izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.


Dijital yayın platformu GAİN’de yayınlanan, başrollerinde Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar’ın yer aldığı dizi üçüncü sezonuyla final yapmıştı.

Özyurtlu ve Öge sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla, filmin müjdesini verdi.

Ayak İşleri dizisinin yaratıcısı Caner Özyurtlu: İçimde bir sabotajcı besliyorum

SON HABERLER

Çin’den Filistin çıkışı: Arapların meşru taleplerinin yanındayız

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail-Filistin çatışmasında tüm tarafların jeopolitik değerlendirmeleri bir tarafa bırakarak kalıcı barış için uluslararası uzlaşmayı teşvik etmesi gerektiğini vurgulayarak, Filistin sorununda Arap ve İslam ülkelerinin meşru taleplerini desteklediklerini bildirdi.