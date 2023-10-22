‘Ayak İşleri’ dizisi film oluyor

Caner Özyurtlu ve Volkan Öge’nin kaleme aldığı komedi dizisi ‘Ayak İşleri’ film oluyor.
Zengin bir ‘iş adamının’ ufak tefek ayak işleri için görevlendirdiği Vedat-Evren ikilisinin başından geçen maceraları anlatan ‘Ayak İşleri’, gerek oyuncu karakterleriyle, gerek replikleriyle izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.
Dijital yayın platformu GAİN’de yayınlanan, başrollerinde Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar’ın yer aldığı dizi üçüncü sezonuyla final yapmıştı.
Özyurtlu ve Öge sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla, filmin müjdesini verdi.