Ay’a bir de yakından bakın

Andrew McCarthy’nin fotoğraflarıyla Ay’a biraz daha yaklaşmak mümkün.

Fotoğraf: Andrew McCarthy / Instagram

Andrew McCarthy ABD’li bir astro fotoğrafçı. Instagram hesabında ‘Arizona’daki arka bahçemden evreni keşfediyorum’ yazıyor. İki teleskop kullanarak çektiği Ay fotoğraflarıysa Dünya’nın uydusuna, hatta evrene daha farklı bakmamızı sağlayacak detaylar içeriyor.

McCarthy detaylı görüntüleri elde edebilmek için iki teleskop kullanarak yaklaşık 280 bin kare çekmiş ve bunları birleştirmiş. Evrenin güzelliğin hayata bakışını değiştirdiğini söyleyen fotoğrafçı, bunun başkaları için de geçerli olmasını diliyor.