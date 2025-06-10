Avusturya'da liseye saldırı: Ölü sayısı 10'a yükseldi

Avusturya’da bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 10’a yükseldi.

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Steiermark eyaletine bağlı Graz kentindeki okula silahlı saldırı düzenlenmiş, dokuz kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Polis ölü sayısının saldırgan dahil 10’a yükseldiğini açıkladı. Ölü sayısının ağır yaralılar nedeniyle artabileceği belirtiliyor.

Saldırı nedeniyle başbakan Christian Stocker bütün programını iptal ederken, İçişleri Bakanı Gerhard Karner Graz’a hareket etti.

‘Saldırgan okulun eski öğrencisi’

Saldırı ve saldırgana ilişkin Avusturya basını şöyle yazdı:

“Saldırgan birisi eski sınıfı olmak üzere iki sınıfa girip rastgele ateş etti ve dokuz kişiyi öldürdü. Ardından okulun tuvaletinde intihar etti.

Saldırgan 22 yaşında, okulun eski öğrencisiydi. Saldırıyı yasal iki silahıyla düzenledi. Okulda mobbinge maruz kalmıştı.”

Okul tahliye edildi

Eyalet polisi X’ten son duruma ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Durum kontrolde ve başka tehlike beklenmiyor. Yaralılar hastanelere ulaştırıldı. Bölgeye polis birlikleri sevk edildi, okulun boşaltıldı ve herkes toplanma noktasına götürüldü.“