Avusturya, elektronik cihazların tamiri için 200 dolara kadar yardım yapıyor

Avusturya, bozulan elektronik cihazlarını tamir ettiren kişilere 200 dolara (5 bin 895 lira) kadar yardımda bulunuyor.

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Hükümet, ülkede yaşayanların eski elektrikli cihazlarını atması yerine yeniden kullanıma sokmasını amaçlıyor.

Bu kapsamda eğer çamaşır makinesi, laptop, elektrikli su ısıtıcısı ya da cep telefonu bozulan kişiler yenisini satın almak yerine tamir ettirmek isterse maddi yardımda bulunduğu bir ‘Tamir Fatura Sistemi’ uyguluyor.

BBC’ye konuşan Viyanalı Erik, bilgisayarını ve cep telefonunu bir dükkanda tamir ettirdiğini ve bunun için masraflarının sadece yarısını ödeyeceğini söylüyor.

Daha önce de CD çalarını tamir ettirdiğini söyleyen Erik’e göre bu sistemle karar vermesi kolaylaşıyor; eskiyen cihazlarını atmak ve yenisini almak yerine tamir ettirmeyi seçiyor.

Elektronik cihaz tamir şirketi olan Helferline’ın müdürü Clemens Schmidgruber, bu sistemle işlerinin açıldığını anlatıyor: “Bu sistem devreye girdiğinden beri gelirimiz iki katına çıktı, çok mutluyum. Bu hem müşteriler hem yerel işletmeciler hem de çevre için çok yararlı bir sistem.”

Sisteme göre müşterilerin önce hükümetin internet sitesinden bir makbuz alması, daha sonra bununla mağazaya önceden ödeme yapması gerekiyor. Masraflarının yarısını ise 3-4 hafta içinde geri alabiliyorlar.

Viyana Belediyesi ise eski kıyafetler, bisiklet ve mobilyalar için kendi sistemini kurmuş durumda.

Diğer yandan tamirat işlemlerinin sayısı artsa da tamir işlemlerini yapabilen teknisyenlerin ve zanaatkarların sayısının az olduğu vurgulanıyor. Viyana’daki projenin koordinatörlerinden olan Markus Piringer, bu alanda mesleklerin ve istihdamın çoğalması üzerinde çalıştıklarını belirtiyor.