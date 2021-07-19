Avustralya’nın karantina kurallarıyla alay eden İngiliz köşe yazarı, sınırdışı edildi

Avustralya’da Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan karantinayı ihlal edeceğini söyleyen aşırı sağcı İngiliz köşe yazarı Katie Hopkins sınırdışı edildi.

Katie Hopkins. Fotoğraf: Instagram

Avustralya’nın en büyük şehirlerinden Sydney ve Melbourne’da, virüsün Delta varyantı vakalarındaki artış nedeniyle karantina önlemleri uygulanıyor. Vaka sayılarında artışın sürdüğü ülkede, yurt dışından gelenler otellerde zorunlu karantinaya alınıyor.

Karantinada kalan kişilerden yemek servisi yapan görevlilerle yüz yüze gelmemek için servis yapıldıktan 30 saniye sonra kapıyı açması ve maske takması isteniyor.

Ancak Hopkins, Instagram’dan paylaştığı videoda, zorunlu karantina sürecinin devam ettiği otel odasına yemek getiren görevlileri ‘maskesiz ve çıplak bir şekilde karşılayacağını’ belirtmesi üzerine ülkeden gönderildi.

Bir televizyon programında yer almak için Avustralya’ya giden Hopkins, Sydney’de bir otelde 14 günlük karantinaydı.

Müslüman ve göçmen karşıtı yorumlarıyla da gündeme gelen Hopkins, salgın boyunca uygulanan karantina önlemlerini ‘insanlık tarihinin en büyük aldatmacası‘ olarak nitelemişti.

İçişleri Bakanı Karen Andrews, Hopkins’in karantina kurallarıyla dalga geçmesinin ‘korkunç’ olduğunu belirterek ülkeyi terk etmesi için gerekli düzenlemenin yapıldığını belirtti.

Vizesi iptal edilen Hopkins’in bugün Sydney Havalimanı’ndan ülkeyi terk ettiği bildirildi.