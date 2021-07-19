Diken

Yaramazlara biraz batar!

Avustralya’nın karantina kurallarıyla alay eden İngiliz köşe yazarı, sınırdışı edildi

Avustralya’da Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan karantinayı ihlal edeceğini söyleyen aşırı sağcı İngiliz köşe yazarı Katie Hopkins sınırdışı edildi.

Katie Hopkins. Fotoğraf: Instagram

Avustralya’nın en büyük şehirlerinden Sydney ve Melbourne’da, virüsün Delta varyantı vakalarındaki artış nedeniyle karantina önlemleri uygulanıyor. Vaka sayılarında artışın sürdüğü ülkede, yurt dışından gelenler otellerde zorunlu karantinaya alınıyor.


Karantinada kalan kişilerden yemek servisi yapan görevlilerle yüz yüze gelmemek için servis yapıldıktan 30 saniye sonra kapıyı açması ve maske takması isteniyor.

Ancak Hopkins, Instagram’dan paylaştığı videoda, zorunlu karantina sürecinin devam ettiği otel odasına yemek getiren görevlileri ‘maskesiz ve çıplak bir şekilde karşılayacağını’ belirtmesi üzerine ülkeden gönderildi.

Bir televizyon programında yer almak için Avustralya’ya giden Hopkins, Sydney’de bir otelde 14 günlük karantinaydı.

Müslüman ve göçmen karşıtı yorumlarıyla da gündeme gelen Hopkins, salgın boyunca uygulanan karantina önlemlerini ‘insanlık tarihinin en büyük aldatmacası‘ olarak nitelemişti.

İçişleri Bakanı Karen Andrews, Hopkins’in karantina kurallarıyla dalga geçmesinin ‘korkunç’ olduğunu belirterek ülkeyi terk etmesi için gerekli düzenlemenin yapıldığını belirtti.

Vizesi iptal edilen Hopkins’in bugün Sydney Havalimanı’ndan ülkeyi terk ettiği bildirildi.

Karantinayı ‘delip’ kahvehaneye giden adama hapis cezası

Karantina ihlaline bir yıla kadar hapis istemiyle dava

Karantinada olması gerekirken otomobille gezerken yakalandı; para cezası kesilip yurda yerleştirildi

İki karantina ihlalini HES sorgusu yakalattı: Biri pazarda, diğeri valilik binasında

Adalet bakanından ‘corona’ uyarısı: Karantinaya uymamak suç

SON HABERLER

DSİ dayanılmaz bir hafiflik ve laçkalıkla dereleri boğuyor

DSİ bilime dayanmayan, tahripkar uygulamalarıyla meydanı boş bulmuş, gemi azıya almış büyük bir laçkalık, denetimsizlik içinde koşturup duruyor.
Buna bir dur denmeli artık. Bilim dünyası, akademi gür bir ses çıkarmalı, DSİ’ye yaptıklarının doğru olmadığını söylemeli. Harikalar diyarı vadilerini, derelerini korumak için DSİ’ye dava açmaya hazırlanan Arhavi’ye destek vermeli. Bu destek, tüm Türkiye’nin derelerini kurtarmak, DSİ’yi ıslah etmek için de gerekli bir adım.

Benzersiz, sürrealist bir yazar…

Hayalden ve derinlikten yoksun; sosyolojiye, şiire, sanata, ekonomiye yıldızlar kadar uzak spor yazıları, okuyanı da fakirleştiriyor, üzerine yazıldığı sporu da…
Her şeyin birbiriyle bağlı olduğu bu dünyada, maç yazılarını bir olay yeri inceleme titizliği ile yazan İslam Çupi usta ve o kuşak yalnızca yazdıkları sayfalara değil, yaşama da değer katıyorlardı.
Neydi o kaybettiğimiz, neydi?

Küba’ya hazır reçete: Anti-emperyalizm

Bugünkü kanlı canlı Kübalıların acılarının hafifletilmesi, bizim geçmişin hayalleriyle kendimizi avutmamızdan çok daha önemli gibi geliyor. Kuru kuruya bir anti-emperyalizm söyleminin yürekleri soğutmaktan başka bir faydası olmayacak.