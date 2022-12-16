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Yaramazlara biraz batar!

Avustralya’da ‘zehirli ıspanak’ alarmı: Halüsinasyon gördürüyor

Avustralya’da, mide bulantısı ve halüsinasyonlara neden olan zehirli ıspanak nedeniyle dokuz kişi hastanelik olurken, ülkede kamu sağlığı alarmı verildi.

Fotoğraf: AA

BBC’nin aktardığına göre yetkililer zehirli ıspanağın delirium (bilincin ve algının kısa süreli kaybolması), kalp atışında hızlanma ve buğulu görme gibi etkileri de olduğunu belirtti:


“Şu ana kadar hayatını kaybeden olmadı, bu çok iyi bir haber ama insanlar gerçekten çok hasta. Halüsinasyonlar, orada olmayan şeyler görüyorlar.”

Söz konusu ıspanağın Riviera Farms çiftliğinin mahsülü olduğu açıklanırken, çiftlik, ıspanağın bir ‘ot’la karışması sonucu zehirli hale gelmiş olduğunu düşündüklerini aktardı.

New South Wales eyaleti sağlık yetkilileri, ıspanak yedikten sonra ‘olağandışı’ etkiler hissedenlerin acilen hastanelere başvurmasını tavsiye etti ve bu markanın son kullanma tarihi 16 Aralık olan ıspanaklarının tüketilmemesi uyarısı yaptı.

Marketlere de bu ıspanakların raflardan kaldırılması emri verildi.

Riviera Farms, ‘zehirli ot karışması’ olayından başka bir ürünlerinin etkilenmemiş olduğunu düşündüklerini açıkladı.

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