Avustralya’da yeni yıl havai fişeklerle kutlandı

Yeni yıla ilk giren ülkeler arasında yer alan Avustralya, Sidney Liman Köprüsü ve Sidney Opera Binası üzerinde yapılan havai fişek gösterileriyle 2022’ye “Merhaba” dedi.
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Diyetisyenden yılbaşı için yeme-içme ipuçları
Koca bir yılı uğurladığımız, yenisini umutla karşıladığımız yılbaşı gecesi diyet yapacak değiliz. Ancak gerek yılbaşı akşamı gerekse yılın ilk gününü rahat geçirmek için bazı küçük önlemler alınabilir.
Erdoğan faize mani düzdü: Bu can bu tende oldukça…
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yılbaşından itibaren kurun bu hafta başındaki gibi makul bir seviyede istikrar kazanacağına inanıyoruz” dedi. Erdoğan, ekonomiyi yine ‘Nas’a bağlayarak ”Bu can bu tende oldukça iddia ile söylüyorum: Faiz sebeptir enflasyon neticedir” dedi.
Omicron’un ilk tespit edildiği Güney Afrika’da umut veren gelişme
Omicron’un ilk tespit edildiği Güney Afrika’da yeni varyant kaynaklı dördüncü dalgada zirvenin geride kaldığı düşüncesiyle bazı kısıtlamalar kaldırıldı.
Cumhuriyet’e ‘operasyon’: Tek adam yönetimiyle karşı karşıya kaldık
Cumhuriyet gazetesinden istifa eden gazeteciler, Alev Coşkun yönetimi tarafından gazeteye ‘operasyon’ yapıldığını söyledi.
Faizler uçtu
Merkez Bankası’nın eylül ayından bu yana yaptığı 500 baz puanlık indirim kağıt üzerinde kalmaya devam ediyor. Bankalarda TL mevduat faizleri yüzde 26’ya kadar çıkarırken, ticari kredi faizleri yüzde 46 seviyelerini gördü.