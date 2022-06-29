Avustralya’da milyonlarca arı karantinada

Avustralya’da, ölümcül bir parazitin tespit edilmesi nedeniyle milyonlarca bal arısı ‘karantinaya alındı.’

Fotoğraf: www.kidsnews.com.au

Arılara yönelik en büyük tehditlerden biri olan ‘Varroa destructor’ adlı parazite ilk olarak geçen hafta Sydney kentine yakın bir limanda sonrasında da oraya 100 kilometre uzaklıktaki arı kovanlarında rastlandı.

Susam tohumu büyüklüğündeki parazitler, virüs bulaştırarak arı kolonilerini öldürebiliyor. Sydney’nin başkent olduğu Yeni Güney Galler eyaletinde yedi bölgede görülen parazitin arı ve gıda üretimini baltalayabileceği ve bazı sektörlere milyonlarca dolara mal olabileceği endişesiyle önlem alındı.

Buna göre arıcılar oluşturulan biyogüvenlik alanındaki kovanların, arıların yerini yeni bir karara kadar değiştiremeyecek.

‘Enfekte olan alanların’ çevresindeki 10 kilometrelik bölgelerde bulunan kovanlardaki arılar öldürülecek. 25 kilometre mesafede olanlarsa bir süre gözlem altında tutulacak.

Yeni Güney Galler’deki çiftçiler birliğinden Ian McColl, ‘arıların karantinaya alınmasının’, eyaletin her yerinde arıların hareketinin engellenmesine dair bir kararın da uygulamaya konulacağını belirterek, ”Bu, bir salgının önünü kesmek için çok önemli” dedi.

Avustralya’da gıda üretiminin üçte biri arıcılıkla ilgili olduğunu belirten McColl, geçmişte Queensland ve Victoria eyaletlerinde parazite rastlandığını ve katı önlemler alarak sorunun çözüldüğünü anımsattı.