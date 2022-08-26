Avustralya’da metamfetamin operasyonu: Ülke tarihinin en yüksek miktarı

Avustralya’da polis, 1,8 ton metamfetamine el koydu.

Fotoğraf: Yeni Güney Galler Polisi

Sydney kentindeki limanda konteynırlarda bulunan kristal formdaki uyuşturucunun piyasa değerinin 1,6 milyar (20,25 milyar lira) Avustralya dolarından fazla olduğu belirtildi.

Polisin açıklamasına göre bu, ülke tarihinde operasyon sonucunda el konulan en yüksek miktardaki metamfetamin.

Ortadoğu’dan getirilen uyuşturucunun konteynırlara bir mermer içinde saklandığı belirtilirken uluslararası bağlantıları olduğu düşünülen üç kişi gözaltına alındı.

Sydney’in başkenti olduğu Yeni Güney Galler eyaletinin polis teşkilatından John Watson, ”Avustralya tarihinde ilk kez bu kadar çok uyuşturucu yakaladık. Uluslararası bir çetenin işi olduğu kesin. Peşlerini bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.