Avustralya ‘aranan’ kapsülü buldu

Avustralyalı yetkililer, geçen ay kaybolan ‘bezelye tanesi büyüklüğündeki’ radyoaktif kapsülü bulduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Avustralya hükümeti

Avustralya’nın batısında geçen ay kaybolan 6 mm çapında ve 8 mm uzunluğundaki silindir kapsül bulundu. Bir bezelye tanesi büyüklüğündeki radyoaktif kapsülü geçen haftadan beri ülkenin gündemindeydi.

Yetkililere göre kapsül, 12 Ocak’ta onarım için Perth şehrine gönderilmek üzere paketlenmişti. 16 Ocak’ta Perth’e ulaşan paket güvenli bir radyasyon deposuna kaldırılmıştı. Ancak 25 Ocak’ta paket açıldığında ölçüm cihazının zarar gördüğü ve kapsülün yerinde olmadığı anlaşılmıştı.

Yetkililer, insanları kapsüle dokunmamaları konusunda uyardı, maruz kalınması halinde maddenin radyasyon yanıklarına ve radyasyona bağlı hastalıklara neden olabileceğini vurguladı.

Samanlıktaki iğne gibi

Arama ekipleri radyasyon ölçüm cihazları kullanarak kapsülü aramaya başladı.

Kapsül, yaklaşık 1.400 km’lik bir yolda taşınırken kaybolduğu için bulunması kolay değildi. Ancak yetkililer samanlıkta iğne arar gibi çalıştılar ve nihayet kapsülü buldular. Üstündeki seri numarasından ‘o kapsül’ olduğunu anladılar.

Sahibi özür diledi

Peki nereden çıktı ülkeyi ayağa kaldıran bu kapsül? Madencilik sektöründe yoğunluk ölçme cihazının bir parçası olarak kullanılan kapsül, Rio Tinto adlı madencilik devine aitti. Şirket cihazı kaybettiği için özür diledi.

Yetkililer, kapsülün saatte 70 km hızla giden özel ekipmanla donatılmış bir aracın radyasyon tespit etmesiyle bulunduğunu söyledi. Daha sonra, yolun kenarından yaklaşık 2 metre uzakta bulunan kapsülü bulmak için taşınabilir tespit ekipmanı kullanıldı.

Rio Tinto, hükümet tarafından talep edilmesi halinde arama masraflarını karşılayacak.