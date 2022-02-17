Avukatın ‘hız sınırı’ cezası iptal: Duruşmaya yetişiyordu

İzmir’de duruşmaya yetişirken hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza alan avukat karara itiraz etti. Mahkeme, ‘kamu görevi’ nedeniyle cezayı iptal etti.

Avukat Mustafa Tunç, Bayraklı ilçesinde bulunan İzmir adliyesinde saat 09:00’da görülen duruşma sonrası, Ödemiş adliyesinde saat 10:00’daki duruşmasına gitmek istedi.

90 kilometre hız sınırı bulunan yolda radara yakalanan Tunç, polis tarafından durdurularak, 123 kilometreyle seyrettiği için 314 lira para cezası aldı.

Mahkeme: Duruşma için hız yaptı

AA’nın aktardığına göre Tunç duruşmaya yetişti, sonra da trafik cezasının iptali için Ödemiş Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

Hakim, sunulan delillerden, avukatın duruşmaya yetişmek üzere hız sınırını aşıp ceza yediği kanaatine vararak kararı iptal etti.

İptal kararında şu ifadelere yer verildi: “Her ne kadar muteriz hakkında Karayolları Trafik Kanunu’nun 51/2A maddesi uyarınca hakkında idari para cezası düzenlenmiş ise de dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde muterizin avukat olduğu ve kabahat eyleminin işlendiği tarihte Ödemiş Aile Mahkemesi’ndeki duruşmaya geldiği esnada yetişmek amacıyla hız sınırını aştığı, bu durumun keyfi olmadığı ve kamu görevi nedeniyle yapılmış olması haklı nedenine dayandığı, hakkaniyet gereği yapılan itirazın kabulü ile hakkında düzenlenen idari para cezası karar tutanağının iptaline karar vermek gerekmiştir.”

Tunç, kendisini durduran polisin “Bugün ceza kestiğimiz beşinci avukatsınız” dediğini belirtirken, avukatlığın kamu hizmeti olması nedeniyle cezaya itiraz ettiğini dile geitirdi.