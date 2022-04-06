Avrupa ve Konferans Ligi’nde çeyrek final perdesi açılıyor

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde çeyrek final ilk maçları yarın yapılacak.
Rövanşlar 14 Nisan’da.
Avrupa Ligi programı
Yarın
19:45 Leipzig (Almanya) – Atalanta (İtalya)
22:00 Eintracht Frankfurt (Almanya) – Barcelona (İspanya)
22:00 West Ham (İngiltere) – Olimpik Lyon (Fransa)
22:00 Braga (Portekiz) – Rangers (İskoçya)
Konferans Ligi programı
Yarın
19:45 Feyenoord (Hollanda) – Slavia Prag (Çekya)
22:00 Bodo/Glimt (Norveç) – Roma (İtalya)
22:00 Olimpik Marsilya (Fransa) – PAOK (Yunanistan)
22:00 Leicester City (İngiltere) – PSV (Hollanda)
Avrupa Ligi’nde final 18 Mayıs’ta İspanya’nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı’nda.
Konferans Ligi’ndeyse 25 Mayıs’ta Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki Ulusal Arena’da.