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Yaramazlara biraz batar!

Avrupa ve Konferans Ligi’nde çeyrek final perdesi açılıyor


UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde çeyrek final ilk maçları yarın yapılacak.

Rövanşlar 14 Nisan’da.


Fotoğraf: Arşiv

Avrupa Ligi programı

Yarın

19:45 Leipzig (Almanya) – Atalanta (İtalya)

22:00 Eintracht Frankfurt (Almanya) – Barcelona (İspanya)

22:00 West Ham (İngiltere) – Olimpik Lyon (Fransa)

22:00 Braga (Portekiz) – Rangers (İskoçya)

Konferans Ligi programı

Yarın

19:45 Feyenoord (Hollanda) – Slavia Prag (Çekya)

22:00 Bodo/Glimt (Norveç) – Roma (İtalya)

22:00 Olimpik Marsilya (Fransa) – PAOK (Yunanistan)

22:00 Leicester City (İngiltere) – PSV (Hollanda)

Avrupa Ligi’nde final 18 Mayıs’ta İspanya’nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı’nda.

Konferans Ligi’ndeyse 25 Mayıs’ta Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki Ulusal Arena’da.

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