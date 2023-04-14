Avrupa Uzay Ajansı’nın Jüpiter misyonu başladı: Burada yaşam mümkün mü?

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Jüpiter’in buzlu uydularını incelemek için Ariane-5 adlı uzay aracını fırlattı. Fransız Guyanası’ndaki Kourou’dan ayrılan roketin Jüpiter’in uydularına ulaşması yaklaşık sekiz yıl sürecek.

Fotoğraf: Airbus

Bilim insanları, Callisto, Europa ve Ganymede adlı uyduların derinliklerinde okyanuslar olduğunu düşünüyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre ESA’nın Jüpiter’in Buzlu Ayları Keşfi (Juice) adlı misyonu, Jüpiter’in uydularında mikroorganizmaların yaşamı için gerekli koşulların olup olmadığını anlamayı hedefliyor.

‘Çılgın bir fikir değil’

ESA Bilim Direktörü Prof. Carole Mundell, bunun çok çılgın bir fikir olmadığını söylüyor.

BBC’ye konuşan Mundell, “Dünya üzerinde, asit ve radyoaktivite düzeyi yüksek. Sıcaklığın da aşırı yüksek ve düşük olduğu ortamlarda bile yaşam belirtileri görebiliyoruz” diyor ve ekliyor:

“Örneğin Dünya’daki okyanusların dibindeki yanardağlar bile bize bambaşka gezegenler gibi gözükebiliyor. Başka yerlerde de benzer koşullar varsa mikropların yaşamaması için hiçbir neden yok. Biz Juice misyonuyla bu koşulları incelemek istiyoruz.”

Dünya’da yaşamın olması için su, besin kaynağı, enerji ve zamana ihtiyaç var.

Bilim insanları uzun zamandır Mars’ın, bugün olmasa da geçmişte Dünya dışında yaşama ev sahipliği yapma olasılığı en yüksek gezegen olduğunu düşünüyordu.

Ancak Jüpiter ve Satürn’ün yörüngesindeki buzlu aylar, Evren’in başka yerlerinde yaşam olasılıklarını araştıran astrobiyologların ilgisini çekmeye başlamıştı.