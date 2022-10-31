Avrupa Turnesi’ni iptal etmişlerdi: İsveçli senfonik metal grubu Therion İstanbul’a geliyor

İsveçli senfonik metal grubu Therion, ‘Leviathan II’ turnesi kapsamında 14 Ocak 2023 akşamı İstanbul’da olacak.

Avrupa turnesi kapsamında 6-7-8 Aralık 2022’de Türkiye’de konser verecek olan grup, Ağustos ayında yaptıkları açıklamada artan enflasyon ve pandemi kısıtlamaları gerekçesiyle turneyi iptal ettiklerini duyurmuştu.

Yeni oluşturulan programla turnelerine devam eden grup, Christofer Johnsson, Thomas Vikström, Nalle ‘Grizzly‘ Pahlsson, Christian Vidal ve Sami Karppinen’den oluşan kadrosuyla 14 Ocak Cumartesi akşamı KüçükÇiftlik Park’ta sevenleriyle buluşacak.

Tenor ve sopranolardan oluşan geniş bir koroyla verilecek konserin biletleri satışa çıktı.