Avrupa polisi, ‘İslamcı ve aşırı sağcı’ şarkıları internetten kaldırdı

Avrupa’da altı ülkenin girişimiyle internette yayımlanan İslamcı ve aşırı sağcı müzik parçaları silindi.

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DW Türkçe’nin haberine göre Almanya, Danimarka, Macaristan, Portekiz, İspanya ve Britanya’nın ortak girişimiyle geçen hafta İslamcı ve aşırı sağcı sesli propaganda malzemeleri internetten silindi.

Aşırılıkçı içerikler Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ve müzik servis sağlayıcısı Soundcloud işbirliğinde kaldırıldı.

Almanya Federal Emniyet Teşkilatı’nın (BKA) cuma günkü açıklamasında, güvenlik yetkililerinin Soundcloud’un içeriğini tarayarak sakıncalı müzik eserlerininin tespit edildiği bildirilmişti.

Sakıncalı eserlerin yasa ihlalleri bağlamında incelendiği kaydedildi.

Bu bağlamda Soundclud’a, İslamcı veya aşırı sağcı gruplarca yayımlanan ‘şiddeti öven ve yücelten çok sayıda şarkı’ da dahil yaklaşık 1100 içeriğin silinmesi gerektiği bildirildi. Soundcloud da söz konusu içerikleri kaldırdı.

BKA ayrıca sakıncalı içeriklerden sorumlu kullanıcıların tanımlanması için önlem alındığını açıkladı.