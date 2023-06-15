Avrupa Merkez Bankası faiz artırmayı sürdürüyor

Avrupa Merkez Bankası (AMB) beklentiler doğrultusunda faizleri 25 baz puan artırdıj. Banka 2023 için enflasyon tahminini yükseltirken büyüme tahminini düşürdü.

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AMB, beklentilere paralel olarak gecelik mevduat faizini yüzde 3,50’ye, refinansman faizini yüzde 4’e, marjinal fonlama faizini yüzde 4,25’e yükseltti.

Böylece banka yüksek enflasyonla mücadele kapsamında faiz artış döngüsüne 8’inci toplantıda da devam etti.

Banka, APP kapsamında yeniden alımların temmuzda devam etmeyeceğini bildirdi.

Enflasyon ve büyüme beklentilerinde revizyon

AMB yetkilileri enflasyonun uzun süre daha yüksek kalacağını belirterek 2023 için enflasyon tahminini yüzde 5,3’ten yüzde 5,4’e yükseltti. Bankanın 2024 beklentisiyse yüzde 2,9’dan yüzde 3’e çıktı.

Büyüme beklentileri

AMB yetkilileri enflasyonun uzun süre daha yüksek kalacağını belirterek 2023 için enflasyon tahminini yüzde 5,3’ten yüzde 5,4’e yükseltti. 2024 beklentisi ise yüzde 2,9’dan yüzde 3’e çıktı.

Çekirdek enflasyon tahmini 2023 için yüzde 4,6’dan yüzde 5,1’e, 2024 için yüzde 2,5’ten yüzde 3’e çıkartıldı. Çekirdek fiyat baskılarının güçlü kalmaya devam ettiği vurgulandı.

Büyüme tahminleri ise düşürüldü. 2023 tahmini yüzde 1’den yüzde 0,9’a, 2024 beklentisi yüzde 1,7’dan yüzde 1,5’e düşürüldü.