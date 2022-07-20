‘Avrupa lotosu’nda rekor ikramiye Britanya’da satılan kupona isabet etti

Avrupa’daki 13 ülkede oynanabilen ‘EuroMillions’ adlı lotoda tüm zamanların en büyük ikramiyesi Britanya’daki bir kupon sahibine isabet etti. Rekor ikramiye 195 milyon 707 bin sterlin (4 milyar 131 milyon 255 bin TL).

Fotoğraf: Press Association

Salı ve cuma günleri çekilişi yapılan EuroMillions 13 ülkede oynanabiliyor. Dün akşamki çekilişteki kazandıran numaralar 6, 23, 27, 40, 41 oldu, ‘şanslı yıldız’ numaralarıysa 2 ve 12’ydi.

Lotonun organizasyonunu yapan şirket Camelot, ikramiyenin Britanya’da satılan bir kupona isabet ettiğini, sadece EuroMillions geçmişinde değil ülkedeki Ulusal Loto çekilişinde kazanan paralar göz önüne alındığında da rekor olduğunu açıkladı.

Açıklamada, ”Salı akşamı Britanya’daki bir bilet sahibi için inanılmaz, unutulmayacak bir akşam oldu o kesin. Kupon sahiplerinin hemen kontrol etmelerini ve kazanan ismin bize başvurmasını bekliyoruz’‘ dendi.

Mayıs ayında Glouchester’da yaşayan Joe ve Jess Thwaite çifti 184 milyon sterlin kazanarak rekor büyüklükte ikramiye kazanmıştı. Dün akşam kazanan kuponun sahibi onları solladı.