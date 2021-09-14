Avrupa Ligi’nde perde yarın açılıyor

Avrupa Ligi’nde 2021-2022 sezonu grup maçları, yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin maçları ise perşembe günü.
UEFA Avrupa Ligi’nde sekiz grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.
Yarın ve 16 Eylül Perşembe günü sekiz grupta 16 karşılaşma var.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda grup maçlarına perşembe günü başlayacak Galatasaray, E Grubu’nda İtalya ekibi Lazio’yu konuk edecek.
D Grubu’nda yer alan Fenerbahçe ise deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
17.30 Spartak Moskova (Rusya) – Legia Varşova (Polonya)
16 Eylül Perşembe:
19.45 Galatasaray – Lazio (İtalya)
19.45 Lokomotiv Moskova (Rusya) – Olympique Marsilya (Fransa)
19.45 Kızılyıldız (Sırbistan) – Braga (Portekiz)
19.45 Midtjylland (Danimarka) – Ludogorets (Bulgaristan)
19.45 Real Betis (İspanya)- Celtic (İskoçya)
19.45 Bayer Leverkusen (Almanya) – Ferencvaros (Macaristan)
19.45 Rapid Wien (Avusturya) – Genk (Belçika)
19.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) – West Ham United (İngiltere)
22.00 Brondby (Danimarka) – Sparta Prag (Çekya)
22.00 Rangers (İskoçya) – Olympique Lyon (Fransa)
22.00 Monaco (Fransa) – Sturm Graz (Avusturya)
22.00 PSV (Hollanda) – Real Sociedad (İspanya)
22.00 Leicester City (İngiltere) – Napoli (İtalya)
22.00 Olympiakos (Yunanistan) – Antwerp (Belçika)
22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) – Fenerbahçe