Avrupa Ligi’nde çeyrek finalistler belli oluyor: Galatasaray’ın konuğu Barcelona

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu rövanş maçları yarın oynanacak yedi maçla tamamlanacak.
Turnuvadaki tek Türkiye temsilcisi Galatasaray, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı İspanya ekibi Barcelona’yı Nef Stadı’nda 20.45’te ağırlayacak.
Müsabaka Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.
Yarınki karşılaşmada galibiyet alacak takım adını çeyrek finale yazdıracak. Karşılaşma berabere bitmesi durumunda atılan gol sayısı dikkate alınmadan uzatmaya gidecek. Bu bölümde de eşitlik bozulmazsa turu geçen takımı penaltılar belirleyecek.
Sarı-kırmızılı takım, sahasında çıktığı son üç resmi maçta mağlup olmadı.
Galatasaray’da kaptan Arda Turan sakat. Ayrıca UEFA listesine yazılmayan Omar Elabdellaoui de Barcelona’ya karşı mücadele edemeyecek.
Son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)- Rangers (İskoçya) (0-3)
20.45 Monaco (Fransa) – Braga (Portekiz) (0-2)
20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) – Atalanta (İtalya) (2-3)
20.45 Galatasaray – Barcelona (İspanya) (0-0)
23.00 Olimpik Lyon (Fransa) – Porto (Portekiz) (1-0)
23.00 West Ham United (İngiltere) – Sevilla (İspanya) (0-1)
23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) – Real Betis (İspanya) (2-1)