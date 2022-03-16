Avrupa Ligi’nde çeyrek finalistler belli oluyor: Galatasaray’ın konuğu Barcelona

Polonya’nın başkenti Varşova’da yaşayan Ukraynalı Gordana Kruuti, işgal altındaki ülkesinde, Mariupol’de yaşayan annesinden 10 gün haber alamadı. Cumartesi sabahı (12 Mart) telefonu çaldı. Bilinmeyen bir numara arıyordu. “Anneme bir şey oldu” korkusuyla açtı. Telefondaki kadın annesinin hayatta olduğunu ve ona iletmesi için bir mektup yazdığını söyledi.