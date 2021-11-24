Avrupa Ligi’nde beşinci hafta: Galatasaray tur, Fenerbahçe avantaj istiyor

Galatasaray, Avrupa Ligi beşinci hafta maçında yarın evinde Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya’yla karşılaşacak. Fenerbahçe ise Yunanistan ekibi Olympiakos’a konuk olacak.

Galatasaray’ın Nef Stadı’nda yapılacağı maç saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

E Grubu’nda çıktığı dört maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, sekiz puanla namağlup lider durumda. Tüm maçlarda berabere kalan Fransız takımı ise dört puanla üçüncü sırada.

Galatasaray, taraftarı önünde bir puan alması durumunda ilk ikide yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek.

İki takım arasında grupta yapılan ilk maç 0-0 bitmişti.

Sarı-kırmızılı takımda kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe rövanş peşinde

Fenerbahçe’nin Yunanistan’ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı’nda oynayacağı karşılaşma ise TSİ 23.00’te başlayacak. Bu mücadele de Exxen’den izlenebilecek.

Grupta bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, beş puanla üçüncü sırada. İstanbul’da oynanan maçta Olympiakos’a 3-0 yenilen sarı-lacivertliler, yarın kazanarak rakibinden rövanşı almaya çalışacak.

Galatasaray derbisinde aldığı galibiyetle moral bulan Fenerbahçe, Olympiakos’a üstünlük kurması halinde puanını 8’e çıkaracak ve son hafta maçları öncesinde avantaj elde edecek.

D Grubu’nda iki galibiyet ve iki mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdıran Olympiakos ise ikinci basamakta bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipte tedavilerine devam edilen Altay Bayındır ile Enner Valencia, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.