Avrupa Konferans Ligi’nde final biletleri sahiplerini buluyor

Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanş karşılaşmaları yarın oynanacak.
Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında maçların başlama saati 22:00.
İtalyan ekibi Roma, 1-1 biten ilk karşılaşmanın rövanşında, milli futbolcu Çağlar Söyüncü’nün de oynadığı İngiltere’nin Leicester City takımını konuk edecek.
Diğer eşleşmedeyse Cengiz Ünder’in forma giydiği Olimpik Marsilya deplasmanda, Orkun Kökçü’nün takımı Feyenoord’la 3-2’nin rövanşında karşı karşıya gelecek.
Avrupa Konferans Ligi finali, 25 Mayıs’ta Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki Ulusal Stat’ta.