Avrupa Birliği’nde öneri: Oybirliğiyle karar almaktan vazgeçelim

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, oybirliği ilkesinin önemli kararların alınmasına engel olduğunu ve bu yüzden AB’nin oybirliği ilkesinden vazgeçmesi gerektiğini dile getirdi.

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Borrell, 23-24 Haziran’da düzenlenen AB Zirvesi’nden sonra bir yazı kaleme aldı. Yazıda, AB genişlerken karar alma mekanizmalarının da yenilenmesi gerektiğini belirtti. Genişletilmiş AB’nin hızlı ve rahat hareket etmesi gerektiğini savunan Borrell’e göre bunun için dış politika gibi bazı alanlarda oybirliğiyle değil nitelikli çoğunlukla karar alınması gerekiyor.

Oy birliği ilkesi nedir?

AB’de kararların yürürlüğe girmesi için tüm üye ülkelerin kabul etmesi gerekiyor. Bir ülke bile veto etse karar uygulanamıyor. Örneğin, AB, geçen hafta düzenlenen zirvede tüm üye ülkelerin onaylamasıyla Ukrayna ve Moldova’ya aday ülke statüsü verdi. Eğer bir ülke bile veto etseydi bu olmayacaktı.

Borrell de yazısında Rusya’ya uygulanan altıncı yaptırım paketini örnek gösterdi. Borrell, kararın yavaş ve sancılı bir süreç sonucunda alındığını dile getirdi. Borrell’e göre bu durumdan kurtulmak için nitelikli çoğunlukla karar alınması gerekiyor.

AB’nin oybirliği ilkesini bırakabilmesi için de sunulacak teklifin oybirliğiyle kabul edilmesi gerekiyor.