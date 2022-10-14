Avrupa bankasından İBB’ye metro için 75 milyon avro ek kredi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Göztepe-Ataşehir-Ümraniye metro hattının inşaası için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 75 milyon avro ek kredi sağladı.

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EBRD’nin açıklamasında, kredinin 2019’da verilen 97,5 milyon avro tutarındaki krediye ilave olarak sağlandığı kaydedildi.

Öte yandan geçen hafta da Hazine ve Maliye Bakanlığı, İBB’nin Ataşehir Göztepe metrosu için dış borçlanmaya olanak sağlayan onayı verdiğini duyurmuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha önce kamu bankalarındaki kredi limitleri kullandırılmadığından dolayı yurt dışından finansman bulmak zorunda kaldıklarını söylemişti.