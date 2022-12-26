Diken

Yaramazlara biraz batar!

Avrupa bankası Türkiye’de yatırıma devam ediyor, şimdi de DeFacto’ya ortak oldu

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) giyim firması DeFacto’ya ortak oldu.

Fotoğraf: AA

Rekabet Kurumu’nun sitesinde yer alan duyuruya göre, DeFacto Perakende Ticaret AŞ paylarının belli oranının EBRD tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.


Dört yıl önce DeFacto halka arza niyetlenmiş, EBRD de bu halka arzla ilgilendiğini açıklamıştı. Halka arz talep eksikliği nedeniyle iptal oldu ancak 2018’de başlayan görüşmeler nihayete erdi.

EBRD ilk görüşmelerin başladığı dönemde şu açıklamayı yayımlamıştı: “Türkiye en büyük pazarımız. Türkiye yatırımlarımızın toplam hacmi ve portföyümüz içerisindeki payı itibariyle son derece önemli.”

EBRD yatırımları arttırdı

EBRD, Türkiye’de bugüne kadar 371 projeye 15,5 milyar avro kaynak sağladı. Bankanın 2020’de 1,7 milyar avro olan yatırımı, 2021’de 2 milyar avroya ulaşarak rekor seviyeye çıktı. Bu yatırımların yüzde 55’ini sürdürülebilir projeler oluşturdu.

EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, bankanın zor zamanlarda ekonomik kalkınma kazanımlarını korumaya ve Türkiye’nin salgından toparlanması için fırsatlar yaratmaya odaklandığını söylemişti.

Banka son olarak Göztepe-Ataşehir-Ümraniye metro hattının inşaatı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 75 milyon avro ek kredi sağlamıştı.

SON HABERLER

Uzmanlar: Uzaktan çalışma, dört nedenden dolayı devam edecek

Pandemiyle beraber hayatımızda iyice yaygınlaşan uzaktan çalışma modeli, önümüzdeki dönemlerde de devam edecek. Pandemiyle birlikte şirketler uzaktan çalışmaya geçti. Pandeminin etkileri azalmasına rağmen uzaktan çalışma hala güçlü yaygın bir uygulama. Yöneticilerse uzaktan çalışma konusunda ikiye ayrılmış durumda. Bazıları çalışanların daha mutlu olacağını ve böylelikle artı değerin artacağına inanırken, bazılarıya şirket kültürünün ofiste inşa edildiğini savunuyor. […]

Türkiye’de para bol, huni dar

2022 yılı global startup ekosistemi için iyi başlamıştı fakat her geçen çeyrek bir önceki çeyreği aratır bir duruma geldi. Türkiye’de ise durum biraz farklı. Türkiye’de özellikle tohum aşamasında son 1 yıldır para bolluğu var.

Kuzey Kore İHA’ları sınırı geçti, Güney Kore ateş açtı

Güney Kore, Kuzey Kore’ye ait insansız hava araçlarının (İHA) sınırını geçtiğini, bunun üzerine ateş açtıklarını açıkladı. Güney Kore, Kuzey Kore’nin bu adımından sonra uyarı ateşi açtı ve savaş uçaklarını harekete geçirdi. AFP’nin bölge kaynaklarından aktardığına göre, Kuzey Kore İHA’larına karşı havalanan uçaklardan birisi düştü. Ay başında, Güney Kore ile ABD’nin ortak askeri tatbikat düzenlemesi Kuzey […]

Japonya’da soğuk hava 14 can aldı

Ülkenin kuzey ve batı bölgelerinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava 14 kişinin ölümüne, 80’den fazla kişinin yaralanmasına sebep oldu.