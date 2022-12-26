Avrupa bankası Türkiye’de yatırıma devam ediyor, şimdi de DeFacto’ya ortak oldu

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) giyim firması DeFacto’ya ortak oldu.

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Rekabet Kurumu’nun sitesinde yer alan duyuruya göre, DeFacto Perakende Ticaret AŞ paylarının belli oranının EBRD tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Dört yıl önce DeFacto halka arza niyetlenmiş, EBRD de bu halka arzla ilgilendiğini açıklamıştı. Halka arz talep eksikliği nedeniyle iptal oldu ancak 2018’de başlayan görüşmeler nihayete erdi.

EBRD ilk görüşmelerin başladığı dönemde şu açıklamayı yayımlamıştı: “Türkiye en büyük pazarımız. Türkiye yatırımlarımızın toplam hacmi ve portföyümüz içerisindeki payı itibariyle son derece önemli.”

EBRD yatırımları arttırdı

EBRD, Türkiye’de bugüne kadar 371 projeye 15,5 milyar avro kaynak sağladı. Bankanın 2020’de 1,7 milyar avro olan yatırımı, 2021’de 2 milyar avroya ulaşarak rekor seviyeye çıktı. Bu yatırımların yüzde 55’ini sürdürülebilir projeler oluşturdu.

EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, bankanın zor zamanlarda ekonomik kalkınma kazanımlarını korumaya ve Türkiye’nin salgından toparlanması için fırsatlar yaratmaya odaklandığını söylemişti.

Banka son olarak Göztepe-Ataşehir-Ümraniye metro hattının inşaatı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 75 milyon avro ek kredi sağlamıştı.