Avrupa, 30 milyar metreküp doğalgaz açığıyla karşı karşıya kalabilir

Avrupa Birliği’nin (AB), 2023 kış döneminde 30 milyar metreküp olası doğalgaz açığını önleyebilmek için enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, gaz talebinin düşürülmesi gibi güçlü tedbirler alması gerektiği belirtildi.

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Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) ‘AB 2023’te Doğalgaz Kısıtını Nasıl Önleyebilir’ başlıklı raporu, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve IEA Başkanı Fatih Birol’un Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında açıklandı.

Rusya’nın Avrupa’ya boru hattıyla doğalgaz tedarikini yüzde 80 azalttığını anımsatan von der Leyen, büyük gaz kesintilerine rağmen ‘Rusya’nın şantajlarına karşı koymayı başardıklarını’ belirtti.

Von der Leyen, AB’nin Rus gazına talebini üçte iki azaltmaya yönelik 300 milyar avroluk yatırım içeren bir plan hazırladığını anımsattı. Von der Leyen, tedarikçileri çeşitlendirme, gaz talebini yüzde 15 düşürme ve enerji altyapısını güçlendirme başta olmak üzere enerji arz güvenliği için son 10 ayda enerji alanında 10 önemli adım attıklarını dile getirdi.

Alınan tedbirler sayesinde bu kış güvende olduklarını söyleyen Von der Leyen, Rusya’nın geriye kalan doğalgaz sevkiyatını da kesmesi, Çin’in Covid-19 kısıtlamalarını kaldırarak küresel piyasalardan daha fazla enerji talep etmesi ve bu yıl Avrupa’da yaşanan olağanüstü sıcak kış döneminin gelecek yıl yaşanmama ihtimalin bazı riskler doğurduğuna dikkati çekerek “Aldığımız önlemlere rağmen gelecek yıl 30 milyar metreküp doğalgaz açığıyla karşı karşıya kalabiliriz” dedi.

Gelecek yıl bu yıla yakın miktarda LNG tedarik edeceklerini bildiren von der Leyen, bunun için uluslararası ortaklarla yakın temas halinde olacaklarını söyledi.