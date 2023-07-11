Avro/TL, 29’u zorluyor

Avro kuru, 29’u zorluyor. Dolar/TL’yse 26,1 seviyesinde sabit seyrediyor.

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Seçimlere kadar Merkez Bankası’nın arka kapı satışları ve piyasa dışı düzenlemelerle baskılanan döviz kurları, 28 Mayıs seçimlerinden sonra serbest bırakılmıştı.

Seçimden önce 20’nin altında olan dolar/TL, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 23’ü geçmişti. Sonrasında MB’nin 22 Haziran’daki toplantısına kadar 23,4-23,6 arasında dengeye oturan dolar/TL, faizin yeteri kadar artmamasından sonra yeniden yükselerek 26’yı geçmişti.

Aynı şekilde 28 Mayıs’tan önce 21,5’in altında olan avro/TL, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 25’i geçmişti. MB’nin faiz toplantısına kadar 25,6-25,8 arasında dengeye oturan kur, faiz kararından sonra 28’i geçmişti.

Avro/TL, dünü 28,65’ten kapatmıştı. Bugünün ilk saatlerinde 28,93’ü gören avro/TL şu an (09:43) 28,78 seviyesinde.

Dünü 26,07’den kapatan dolar/TL’yse günün ilk saatlerinde 26,15’i gördü. Dolar kuru şu an 26,1 seviyesinde.