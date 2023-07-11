Avro/TL, 29’u zorluyor

Avro kuru, 29’u zorluyor. Dolar/TL’yse 26,1 seviyesinde sabit seyrediyor.
Seçimlere kadar Merkez Bankası’nın arka kapı satışları ve piyasa dışı düzenlemelerle baskılanan döviz kurları, 28 Mayıs seçimlerinden sonra serbest bırakılmıştı.
Seçimden önce 20’nin altında olan dolar/TL, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 23’ü geçmişti. Sonrasında MB’nin 22 Haziran’daki toplantısına kadar 23,4-23,6 arasında dengeye oturan dolar/TL, faizin yeteri kadar artmamasından sonra yeniden yükselerek 26’yı geçmişti.
Aynı şekilde 28 Mayıs’tan önce 21,5’in altında olan avro/TL, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 25’i geçmişti. MB’nin faiz toplantısına kadar 25,6-25,8 arasında dengeye oturan kur, faiz kararından sonra 28’i geçmişti.
Avro/TL, dünü 28,65’ten kapatmıştı. Bugünün ilk saatlerinde 28,93’ü gören avro/TL şu an (09:43) 28,78 seviyesinde.
Dünü 26,07’den kapatan dolar/TL’yse günün ilk saatlerinde 26,15’i gördü. Dolar kuru şu an 26,1 seviyesinde.