AVM inşaatı yangını davasında hapis cezası çıktı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 2012 yılında bir AVM inşaatında 11 işçinin kaldığı çadırın yanması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 15 tutuksuz sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Bakırköy 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya yangında hayatını kaybeden işçilerin yakınları, tutuksuz sanıklardan Kadir Altun ve Cem Yıllar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada karar öncesi son sözleri sorulan sanıklar, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, Kaldem inşaatın hissedarı Mehmet Altun, şirketin ortakları Abdullah Altun ile Kadir Altun’a ‘birden fazla kişiyi bilinçli taksirle öldürme’ suçundan 14’er yıl hapis cezası verdi.

Elektrik teknikeri Şaban Bakırcı da aynı suçtan dokuz yıl dört ay hapis cezası aldı. Diğer sekiz sanık da aynı suçtan çeşitli hapis cezasına çarptırıldı. Üç sanık ise beraat etti.

Fotoğraf: DHA

Duruşma sonrası gazetecilere konuşan avukat Gökhan Küçük, şunları söyledi: “Esenyurt çadır yangınının dokuz buçuk yılının sonunda Yargıtay’ın bozma ilamından sonra dosyamız tekrar karara çıktı. Bizler için ve Türkiye açısından işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmadığı noktasında nelerle karşılaşılacağını görmemiz açısından umut verici bir karar. Verilen bu karar sadece bizim için değil, Türkiye’de iş kazalarının, iş cinayetlerinin ya da iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulmadığı noktada nelerle karşılaşılacağına güzel bir örnek oldu.”

Ne olmuştu?

Esenyurt’taki bir alışveriş merkezi inşaatı şantiyesindeki çadırlarda çıkan ve 11 işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin davada Bakırköy 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, altı sanığın beraatine karar vermişti.

Mahkeme, sanıklar Kaldem İnşaat’ın ortakları Mehmet Altun, Abdullah Altun, Kadir Altun ve elektrik teknikeri Şaban Bakırcı’nın ‘1’inci derece asli kusurlu olarak taksirle 11 kişinin ölümüne sebebiyet vermek’ suçundan ayrı ayrı 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

Ayrıca Bakırköy 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Cem Yıllar ve Ömer Faruk Gülmez’in ‘1’inci derece tali kusurlu olarak taksirle 11 kişinin ölümüne sebebiyet vermek’ suçundan altı yıl, Hikmet Tezcan’ın ise aynı suçtan beş yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi bu kararı cezalar yönünden bozarken, beraatler yönünden onamıştı. Dava dosyasının yeniden Bakırköy 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gelmesinin ardından, Kayı İnşaat yetkilileri Vehbi Engin Öztürk, Ahmet Selahattin Şakarca, Çoşkun Yılmaz ve Orhun Kartal ile Miratek İş Güvenliği Uzmanı Nuri Şener Tığlı, Miratek Danışmanlık yetkilisi Hakan Mintaş ve Mirak İş Getliştirme Uzmanı Cemal Birol Meral hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Dosya kapsamında yedi kişi hakkında ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan ek iddianame düzenlenmişti.