Avcılar’da inşaat alanında göçük: Bir işçi hayatını kaybetti

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 76 artışla, 7 milyar 749 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalandığını belirterek, bunların önemli bir bölümünü uyuşturucu maddelerin oluşturduğunu söyledi.