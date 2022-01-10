Avcılar’da inşaat alanında göçük: Bir işçi hayatını kaybetti

İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir inşaat alanında çalışan iki işçi göçük altında kaldı, işçilerden 42 yaşındaki Cemal Eker yaşamını yitirdi.
AA’nın aktardığına göre Merkez Mahallesi Talimhane Sokağı’ndaki inşatta çalışan iki işçi göçüğün altında kaldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İşçilerden biri enkazdan çıkarılırken, diğer işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
Eker’in cenazesi Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne morguna götürüldü.
Diğer işçinin tedavisi hastanede devam ederken, İstanbul Valiliği konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.