Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın

İstanbul’un Avcılar ilçesindeki bir plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.
Tahtakale Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi’ndeki plastik geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Tesisteki plastik maddelerin etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Tesisin çevresinde yoğun duman oluştu.
İhbar üzerine bölgeye İstanbul’un 20 ayrı ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangının tesisin bitişiğindeki akaryakıt istasyonuna sıçramaması için önlem aldı.
Tesisin olduğu cadde tedbir amacıyla araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.