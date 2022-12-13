Avatarını alan plastik cerraha koşmuş: Beni buna benzet

Son birkaç haftadır Lens AI’nin yeni “sihirli avatarları” her yerde karşımıza çıkıyor. Ancak yapay zekanın, kişinin fotoğraflarından bazı sanat eserlerini de referans alarak ortaya çıkardığı bu avatarlar, yakında sadece ekranları değil, sokakları da dolduracak gibi görünüyor.

Estetik cerrahlar, “lensa ai’nin ortaya çıkardığı avatarlara benzemek istemek, tehlikeli bir hal alabilir” diyor.

Estetik cerrah Terry Dubrow, TMZ’ye yaptığı açıklamada, iki kişinin şimdiden ona başvurarak uygulama tarafından oluşturulan otoportresine dönüştürüp dönüştürmeyeceğini sorduğunu söyledi.

“İlk başta bunun şaka olduğunu sandım” diyen Dubrow, gerçek olduğunu anlayınca, ameliyathanede istedikleri şeyin mümkün olmadığını belirterek geri çevirdiğini açıkladı.

Dubrow, bu eğilimin, gerçekçi olmayan beklentileri bir sonraki aşamaya taşıyacağını belirterek, “İnsanlar aynada gördükleri hakkında daha da kötü hissedecek ve artık toplum içinde gerçek yüzlerini, gerçek benliklerini göstermek istememesine yol açacak” dedi.

Mia Khalifa’nın da doktoru olan Dr. Deepak Dugar da kendisine geçen hafta bu şekilde beş kişi geldiğini, kendilerini Lens AI’deki avatarlarına benzetmelerini istediğini belirtti. İnsanların yapay zeka avatarlarına çok alışırsa, bunun tehlikeli hale gelebileceğini söyleyen Dr. Dugar, “Çünkü insanlar gerçekle fanteziyi karıştırmaya başlayabilir” dedi.

Yapay zeka görüntülerinin bazılarında sergilenen özelliklerin, gerçek insan kemik yapısına uygun olmadığına dikkat çeken. Dr. Dugar, bu yüzden, bunu denemenin bile güvenli olmadığını söyledi.