Attila İlhan Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu

Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen Attila İlhan Edebiyat Ödülleri’nin sahipleri belirlendi.
Roman dalında ‘Ölümden Uzak Bir Yer’ adlı kitabıyla Kerem Eksen, şiir dalında ise ‘Yavaş Yavaş Bilemiyorum’ kitabıyla Süreyya Berfe ödüle değer bulundu.
İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü ‘Nergis Hanım Hakkında Bazı Şeyler’ kitabıyla Devrim Koçak’a verildi. İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü’ne ‘Şiir Mayasıdır Uzakların’ kitabıyla Zeynep Tiryaki değer görüldü.
Ödül töreni 2 Kasım’da TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’nda gerçekleştirilecek.
Ödüller, usta edebiyatçının her eserinde yansımaları bulunan ‘ulusal kültür bileşimini gerçekleştirme’ misyonuna layık eserlerin desteklenmesini hedefliyor.