Yaramazlara biraz batar!

Attila Gökçe: Beşiktaş adeta ruhunu kaybetmiş bir takıma döndü

Beşiktaş dünkü maç golsüz bitince adeta ruhunu kaybetmiş bir takıma döndü. Bu takım nasıl ayağa kalkacak?

Hangi hedef duygusuyla başarılı olacak?


Türkiye Kupası’nın ağırlığına dayanabilecek mi?

Ağır hastaya ağır sorular şimdilik bu kadar! 

Attila Gökçe’nin yazısı

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