Attığı sabit sürücüyle çöpe giden Bitcoin’lerini yapay zeka yardımıyla arayacak: Bugünkü değeri 150 milyon sterlin

Galler’de bugünkü değeri 150 milyon sterlin (3 milyar 288 milyon lira) olan Bitcoin’lerini kayıtlı olduğu sabit sürücüyü çöpe atan kişi yapay zeka kullanarak bulmayı hedefliyor.

Newport kentinde yaşayan James Howells (37), 2009’da kendi ifadesiyle ‘cüzi bir rakama’ 8 bin Bitcoin aldı. Bir süre sonra dizüstü bilgisayarının üzerine içecek döktü. Bilgisayarın sabit sürücüsünü işyerindeki çekmecesinde sakladı. 2013’te, çekmeceyi temizlediği bir gün sanal para birimlerinin kayıtlı olduğunu unutup sürücüyü çöpe attı.

Daha önce izin çıkmadı

Bilgisayar mühendisi Howells, kentin çöplüğünde geniş kapsamlı arama yapılarak sabit sürücüyü bulmak istiyor. 2013’te sanal paraların değeri 4,6 milyon sterlindi. O zaman belediyeden çöplükte arama yapmak için izin isteyen ve bulduğu takdirde yüzde 10’unu bağışlayacağını söyleyen Howells, 2017’de teklifini yineledi. Ancak ikisinde de arama izni çıkmadı.

Geçen yıl paranın 50 milyon sterlinden fazlasını Covid-19 destek fonuna bağışlayacağını söyleyerek, özel bir ekip kurup arama yapılacağını söyleyen Howells’ın başvurusu yönetmeliğe aykırı olduğu ve çevre açısından da zararlı olacağı için bir kez daha reddedildi.

Robot köpekler, mekanik kol

Çöplükteki servetine kavuşmak için proje üretmek ve belediyeye başvurmaktan yılmayan Howells, şimdi de yapay zeka kullanımını içeren bir öneriyle geldi. Proje kapsamında yapay zekayla yönlendirilecek mekanik bir kol çöplükte tarama yapacak. Sabit sürücü olduğu düşünülen şeyler alınarak yakınlarda oluşturulan geçici bir çöp tarama alanına aktarılacak. Çevre ve veri kurtarma uzmanlarının görev yapacağı proje kapsamında robot köpekler de katkı sağlayacak. Onların görevi de söz konusu hard diskin çalınmasını engellemek olacak.

12 ay sürebilir

Arama çalışmalarının 9-12 ay arasında süreceğini tahmin eden Howells, teklife sıcak bakmayan belediye yönetimini ikna etmeye çalışacağını söyledi. Sabit sürücü bulunsa bile içerdiği Bitcoin’lerin kurtarılabilecek durumda olduğunun garantisi olmadığını belirten Howells, izin çıkarsa kripto para alanı başta olmak üzere kamusal projelere finansal destek sağlayacağının altını çizdi.